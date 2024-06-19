Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине мужчина, представляясь военным, рассылал фейковые сообщения о минировании

Сегодня 10:17
просмотров

На Днепропетровщине сообщили о подозрении горе-минеру.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина, представляясь военным, рассылал фейковые сообщения о минировании

Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

По предварительной информации, 30-летний мужчина отправлял по официальным электронным адресам сообщения о минировании.

С декабря 2023 по апрель 2024 правонарушитель «заминировал» более 40 объектов, в числе которых — здания органов власти, парки, почтовые отделения, торговые и медицинские центры Днепропетровщины. Правоохранители при проверке всех объектов не обнаружили взрывные устройства.

В своих рассылках мужчина представлялся военным, у которого, якобы, есть доступ к даркнету.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина, представляясь военным, рассылал фейковые сообщения о минировании

Известно, что 30-летний мужчина – житель города Терновка Павлоградского района.

14 июня фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, — сообщили в сообщении прессслужбы.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре задержали юношей, которые подожгли автомобиль ВСУ: что им грозит.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина, представляясь военным, рассылал фейковые сообщения о минированииУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина, представляясь военным, рассылал фейковые сообщения о минированииРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине во время ссоры женщина ударила ножом собственного мужа
    Новости Днепра
    Сегодня 10:46
    На Днепропетровщине во время ссоры женщина ударила ножом собственного мужа

    В Каменском районе во время конфликта женщина нанесла собственному мужу…

    Жители Днепропетровщины на матрасах за 4500 долларов хотели добраться до Молдовы
    Новости Днепра
    Сегодня 10:44
    Жители Днепропетровщины на матрасах за 4500 долларов хотели добраться до Молдовы

    Надувные матрасы обошлись мужчинам в 4,5 тысячи долларов.

    На Днепропетровщине в результате пожара в квартире погибла женщина
    Новости Днепра
    Сегодня 08:39
    На Днепропетровщине в результате пожара в квартире погибла женщина

    В Никополе женщина погибла в собственном доме.

    В Днепровском районе есть пострадавший из-за ночной атаки дронов
    Новости Днепра
    Вчера 19:21
    В Днепровском районе есть пострадавший из-за ночной атаки дронов

    Из-за ночной атаки Днепровского района пострадавший.

    Последние новости

    На Днепропетровщине во время ссоры женщина ударила ножом собственного мужа
    На Днепропетровщине во время ссоры женщина ударила ножом собственного мужа

    В Каменском районе во время конфликта женщина нанесла собственному мужу тяжелые телесные повреждения.

    Сегодня 10:46
    2
    просмотров
    Жители Днепропетровщины на матрасах за 4500 долларов хотели добраться до Молдовы
    Жители Днепропетровщины на матрасах за 4500 долларов хотели добраться до Молдовы

    Надувные матрасы обошлись мужчинам в 4,5 тысячи долларов.

    Сегодня 10:44
    2
    просмотров
    Как выглядел аэропорт в Днепре 60 лет назад: уникальное фото
    Как выглядел аэропорт в Днепре 60 лет назад: уникальное фото

    В сети распространили уникальное фото.

    Сегодня 09:50
    5
    просмотров
    На Днепропетровщине в результате пожара в квартире погибла женщина
    На Днепропетровщине в результате пожара в квартире погибла женщина

    В Никополе женщина погибла в собственном доме.

    Сегодня 08:39
    1
    просмотров
    В Днепре в сквере Янгеля снова орудуют вандалы
    В Днепре в сквере Янгеля снова орудуют вандалы

    Горе-художники в очередной раз показали свои "шедевры" на объектах местной инфраструктуры.

    Сегодня 08:12
    3
    просмотров
    Где в Днепре 19 июня не будет света с утра до вечера: адреса
    Где в Днепре 19 июня не будет света с утра до вечера: адреса

    Сегодня некоторым жителям Днепра отключат свет на весь день.

    Сегодня 07:09
    4
    просмотров
    Погода на 19 июня: в Днепре будет ясно и солнечно
    Погода на 19 июня: в Днепре будет ясно и солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    3
    просмотров
    В Днепре прекратил работу один из «паспортных столов»
    В Днепре прекратил работу один из «паспортных столов»

    Это на время.

    Вчера 21:59
    7
    просмотров
    Приехал по делам и пропал: в Днепре ищут мужчину, который неделю не выходит на связь
    Приехал по делам и пропал: в Днепре ищут мужчину, который неделю не выходит на связь

    В Днепре ищут пропавшего мужчину.

    Вчера 21:26
    4
    просмотров
    В Днепре заметили мужчину, привязавшего к себе дерево (ФОТО)
    В Днепре заметили мужчину, привязавшего к себе дерево (ФОТО)

    В Днепре заметили мужчину, который гулял с привязанным к себе деревом.

    Вчера 20:39
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх