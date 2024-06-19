На Днепропетровщине мужчина, представляясь военным, рассылал фейковые сообщения о минировании

Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
По предварительной информации, 30-летний мужчина отправлял по официальным электронным адресам сообщения о минировании.
С декабря 2023 по апрель 2024 правонарушитель «заминировал» более 40 объектов, в числе которых — здания органов власти, парки, почтовые отделения, торговые и медицинские центры Днепропетровщины. Правоохранители при проверке всех объектов не обнаружили взрывные устройства.
В своих рассылках мужчина представлялся военным, у которого, якобы, есть доступ к даркнету.
Известно, что 30-летний мужчина – житель города Терновка Павлоградского района.
14 июня фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, — сообщили в сообщении прессслужбы.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре задержали юношей, которые подожгли автомобиль ВСУ: что им грозит.
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