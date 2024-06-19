На Днепропетровщине мужчина, представляясь военным, рассылал фейковые сообщения о минировании

На Днепропетровщине сообщили о подозрении горе-минеру.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

По предварительной информации, 30-летний мужчина отправлял по официальным электронным адресам сообщения о минировании.

С декабря 2023 по апрель 2024 правонарушитель «заминировал» более 40 объектов, в числе которых — здания органов власти, парки, почтовые отделения, торговые и медицинские центры Днепропетровщины. Правоохранители при проверке всех объектов не обнаружили взрывные устройства.

В своих рассылках мужчина представлялся военным, у которого, якобы, есть доступ к даркнету.

Известно, что 30-летний мужчина – житель города Терновка Павлоградского района.

14 июня фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, — сообщили в сообщении прессслужбы.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре задержали юношей, которые подожгли автомобиль ВСУ: что им грозит.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: