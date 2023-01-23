Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине мужчина погиб на пожаре в собственном доме

Сегодня 07:15
просмотров

22 января в селе Николаевка Днепропетровской области загорелся одноэтажный дом на улице Вокзальной.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина погиб на пожаре в собственном доме

Спасателям свидетели сообщили, что из дома идет дым и они оперативно прибыли на место происшествия. Сотрудники Госслужбы выяснили, что возгорание возникло в жилом доме. 

Огонь успел уничтожить крышу и перекрытия дома и домашние вещи. Общая площадь пожара достигла 20 квадратных метров. Пожар локализовали и потушили. В доме обнаружили погибшего мужчину 1980 года рождения. Об обстоятельствах его смерти не сообщается. В тушении пожара участвовали девять спасателей.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина погиб на пожаре в собственном домеУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина погиб на пожаре в собственном домеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    За свободу Украины погиб солдат из Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    За свободу Украины погиб солдат из Днепропетровской области

    Во время выполнения боевой задачи погиб солдат из Днепропетровской области…

    Лукашук прокомментировал слухи о возможном наступлении россии
    Новости Днепра
    Вчера 19:42
    Лукашук прокомментировал слухи о возможном наступлении россии

    Последнее время в сети разгоняют информацию о новом наступлении россиян…

    В Днепре на Антоновича нашли тело женщины
    Новости Днепра
    Вчера 16:31
    В Днепре на Антоновича нашли тело женщины

    Сегодня, 22 января, в Днепре на улице Антоновича местные жители…

    В Днепре мужчина устроил стрельбу возле детского дома, где находились 6 детей
    Новости Днепра
    Вчера 14:18
    В Днепре мужчина устроил стрельбу возле детского дома, где находились 6 детей

    19 января около 19:00 на улице Житомирской в ​​Днепре местный…

    Последние новости

    За свободу Украины погиб солдат из Днепропетровской области
    За свободу Украины погиб солдат из Днепропетровской области

    Во время выполнения боевой задачи погиб солдат из Днепропетровской области Дмитрий Росич. Случилось это 16 января вблизи Бахмута. Воину было 22 года.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 23 января: в Днепре будет облачно и без осадков
    Погода на 23 января: в Днепре будет облачно и без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    С «черной шапочкой» на голове: на Днепропетровщине появилась необычная птичка
    С «черной шапочкой» на голове: на Днепропетровщине появилась необычная птичка

    Сойки встречаются в нашем регионе довольно часто, но наш земляк Роман Рысь сфотографировал кавказский подвид нашей обыкновенной птички.

    Вчера 20:59
    1
    просмотров
    Подготовьтесь заранее: как в Днепре будут выключать свет в понедельник
    Подготовьтесь заранее: как в Днепре будут выключать свет в понедельник

    В понедельник, 23 января, в Днепре и области будут применены стабилизационные отключения света.

    Вчера 20:40
    0
    просмотров
    Лукашук прокомментировал слухи о возможном наступлении россии
    Лукашук прокомментировал слухи о возможном наступлении россии

    Последнее время в сети разгоняют информацию о новом наступлении россиян на нескольких направлениях.

    Вчера 19:42
    1
    просмотров
    В центре Нью-Йорка высадили 335 подсолнечников в поддержку украинцев (ФОТО)
    В центре Нью-Йорка высадили 335 подсолнечников в поддержку украинцев (ФОТО)

    В честь празднования Национального Дня соборности Украины в Нью-Йорке на площади Flatiron Plaza разместили инсталляцию из 335 подсолнечников.

    Вчера 18:59
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области Subaru въехал в дерево: пассажир погиб, водитель в больнице
    В Днепропетровской области Subaru въехал в дерево: пассажир погиб, водитель в больнице

    Сегодня, 22 января, в 09:10 на линию «101» сообщили об аварии, произошедшей на улице Яцковского Сергея в Верхнеднепровске.

    Вчера 17:57
    0
    просмотров
    Эвакуировал раненых бойцов с передовой: в Кривом Роге волонтер покончил жизнь самоубийством
    Эвакуировал раненых бойцов с передовой: в Кривом Роге волонтер покончил жизнь самоубийством

    Сегодня, 22 января, в Кривом Роге по улице Джохара Дудаева (бывшая Есенина) 60-летний мужчина выпал из окна 8-го этажа.

    Вчера 17:09
    0
    просмотров
    В Днепре на Антоновича нашли тело женщины
    В Днепре на Антоновича нашли тело женщины

    Сегодня, 22 января, в Днепре на улице Антоновича местные жители обнаружили тело женщины.

    Вчера 16:31
    1
    просмотров
    В ГУР заявили, что ВСУ могут освободить Кинбурнскую косу уже к лету
    В ГУР заявили, что ВСУ могут освободить Кинбурнскую косу уже к лету

    Кинбурнская коса может перейти под контроль сил обороны Украины до начала туристического сезона.

    Вчера 16:13
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх