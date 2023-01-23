На Днепропетровщине мужчина погиб на пожаре в собственном доме

Спасателям свидетели сообщили, что из дома идет дым и они оперативно прибыли на место происшествия. Сотрудники Госслужбы выяснили, что возгорание возникло в жилом доме.
Огонь успел уничтожить крышу и перекрытия дома и домашние вещи. Общая площадь пожара достигла 20 квадратных метров. Пожар локализовали и потушили. В доме обнаружили погибшего мужчину 1980 года рождения. Об обстоятельствах его смерти не сообщается. В тушении пожара участвовали девять спасателей.
Читайте также:
Автор:
Во время выполнения боевой задачи погиб солдат из Днепропетровской области…
Последнее время в сети разгоняют информацию о новом наступлении россиян…
Сегодня, 22 января, в Днепре на улице Антоновича местные жители…
19 января около 19:00 на улице Житомирской в Днепре местный…
Во время выполнения боевой задачи погиб солдат из Днепропетровской области Дмитрий Росич. Случилось это 16 января вблизи Бахмута. Воину было 22 года.
Зонт сегодня не понадобится!
Сойки встречаются в нашем регионе довольно часто, но наш земляк Роман Рысь сфотографировал кавказский подвид нашей обыкновенной птички.
В понедельник, 23 января, в Днепре и области будут применены стабилизационные отключения света.
Последнее время в сети разгоняют информацию о новом наступлении россиян на нескольких направлениях.
В честь празднования Национального Дня соборности Украины в Нью-Йорке на площади Flatiron Plaza разместили инсталляцию из 335 подсолнечников.
Сегодня, 22 января, в 09:10 на линию «101» сообщили об аварии, произошедшей на улице Яцковского Сергея в Верхнеднепровске.
Сегодня, 22 января, в Кривом Роге по улице Джохара Дудаева (бывшая Есенина) 60-летний мужчина выпал из окна 8-го этажа.
Сегодня, 22 января, в Днепре на улице Антоновича местные жители обнаружили тело женщины.
Кинбурнская коса может перейти под контроль сил обороны Украины до начала туристического сезона.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!