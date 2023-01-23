На Днепропетровщине мужчина погиб на пожаре в собственном доме

22 января в селе Николаевка Днепропетровской области загорелся одноэтажный дом на улице Вокзальной.

Спасателям свидетели сообщили, что из дома идет дым и они оперативно прибыли на место происшествия. Сотрудники Госслужбы выяснили, что возгорание возникло в жилом доме.

Огонь успел уничтожить крышу и перекрытия дома и домашние вещи. Общая площадь пожара достигла 20 квадратных метров. Пожар локализовали и потушили. В доме обнаружили погибшего мужчину 1980 года рождения. Об обстоятельствах его смерти не сообщается. В тушении пожара участвовали девять спасателей.

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