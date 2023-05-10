На Днепропетровщине мужчина опрокинул на себя емкость с кислотой, когда ремонтировал авто

В Днепропетровской области мужчина обжегся кислотой.

Про це розповів медик Влад Боднюк.

Недавно на станцию экстренной помощи поступил вызов о мужчине, который получил химический ожог. Прибывшие на место инцидента медики выяснили, что 60-летний мужчина ремонтировал авто и случайно перекинул на себя емкость с кислотой.

Бригада скорой оказала пострадавшему первую помощь. Кислота обожгла обе руки. Пораженные участки промыли водой, обезболили и наложили асептические повязки. После этого мужчину госпитализировали в профильное медучреждение.

У него диагностировали химический ожог второй ступени обеих конечностей. У мужчины обожжено 18% кожи. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Медики опубликовали правила поведения с кислотами, которые помогут уберечься от травм:

— при всех операциях с химическими веществами, нужно обязательно применять средства индивидуальной защиты: халат и резиновый фартук, резиновые перчатки, защитные очки и т.п.;

– для получения растворов из концентрированных кислот необходимо лить кислоту в воду, а не наоборот, постоянно перемешивая. Растворение концентрированной кислоты в воде (особенно сульфатной) сопровождается сильным нагреванием и разбрызгиванием жидкости, что может привести к ожогам;

— переливание кислот и щелочи из бутылей в более мелкую тару необходимо производить вдвоем с помощью сифона и только под местной вытяжной вентиляцией.

Напомним, ранее мы рассказывали о рабочем, который получил паралич тела после удара головой.

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