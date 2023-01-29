На Днепропетровщине мужчина ограбил ДЕПО «Укрзализныци»

В Днепропетровской области мужчина вынес имущества Укрзализныци на 14 тысяч гривен.

В Кривом Роге мужчина обокрал депо УЗ «Батуринская». Известно, что он проник на склад с помощью веревки и забрал новую главную часть воздухораспределителя № 75219, 2 б/у привода стояночного тормоза и 2 б/у подвески тормозного башмака.

Сумма ущерба – 14 тысяч гривен.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Что криворожец планировал делать с этими вещами – он не рассказал.

Мужчина полностью признал свою вину. Поэтому ему смягчили наказание и приговорили к 5 годам условно.

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