На Днепропетровщине мужчина ограбил ДЕПО «Укрзализныци»

В Кривом Роге мужчина обокрал депо УЗ «Батуринская». Известно, что он проник на склад с помощью веревки и забрал новую главную часть воздухораспределителя № 75219, 2 б/у привода стояночного тормоза и 2 б/у подвески тормозного башмака.
Сумма ущерба – 14 тысяч гривен.
Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.
Что криворожец планировал делать с этими вещами – он не рассказал.
Мужчина полностью признал свою вину. Поэтому ему смягчили наказание и приговорили к 5 годам условно.
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