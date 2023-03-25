На Днепропетровщине мужчина оборудовал теплицы для выращивания марихуаны: у него изъяли 351 куст конопли и 1,5 кг каннабиса

46-летний местный житель обустроил теплицы у себя дома, а также на даче, оснастил их специальным освещением, системой вентиляции и обогрева и обеспечил «благоприятные» условия для выращивания наркотических растений. Также он занимался заготовкой наркосырья — сушил и измельчал выращенные растения.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Правоохранители провели обыски, в результате которых нашли и изъяли у горожанина 351 куст конопли, полтора килограмма каннабиса, а также лед-лампы, вентиляционное оборудование, фасовочные пакеты, семена элитных сортов конопли, электронные весы и мобильные телефоны.
Отмечается, что по ценам «черного рынка» стоимость всего изъятого составляет 500 тысяч гривен.
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