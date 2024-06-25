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На Днепропетровщине мужчина обманул женщину по схеме «друг просит взаймы»

Сегодня 11:00
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В Вольногорске мужчина с помощью найденной чужой сим-карты обманул женщину, притворившись ее подругой.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина обманул женщину по схеме

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области со ссылкой на материалы Каменского РУП.

По предварительной информации, 34-летний мужчина нашел сим-карту и получил доступ к чужому аккаунту, после чего осуществил рассылку сообщений от имени владелицы с просьбой одолжить деньги.

На сообщение от «подруги» отозвалась 47-летняя женщина и отправила необходимую сумму денег на карту мошенника. Однако позже позвонила настоящей подруге и поняла, что ее обманули.

Потерпевшая обратилась в полицию, но преступник был разыскан. Им оказался 34-летний житель Вольногорска, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления (кража).

Мошеннику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 190 УК Украины.

Мужчине грозит штраф или исправительные работы сроком от одного до двух лет, или лишение свободы сроком до трех лет.

Полицейские напоминают, если друзья либо знакомы через социальные сети, либо мессенджеры просят предоставить денег в долг – необходимо сначала позвонить человеку лично и убедиться, что ему действительно нужна помощь, – предупредили в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что псевдоволонтеры из Днепропетровщины обманули на 1,3 млн грн людей, собиравших средства на помощь ВСУ.

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