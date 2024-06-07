На Днепропетровщине мужчина насиловал малолетнюю девочку, пока ее матери не было дома

Житель Каменского в течение двух с половиной лет насиловал малолетнюю падчерицу.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

По предварительной информации, 42-летний мужчина начал насиловать девочку, когда ей было 11 лет, пользуясь временем, когда жены не было дома.

Правоохранители сообщили ему о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка по части 4 статьи 152 Уголовного Кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на время досудебного расследования.

Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда, — отметили в публикации.

За сексуальное насилие ребенка мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине будут судить мужчину, который на протяжении 8 месяцев насиловал малолетнюю падчерицу.

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