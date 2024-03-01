На Днепропетровщине мужчина насиловал 7-летнюю падчерицу пока жены не было дома

Извращенец, подозреваемый в изнасиловании 7-летней падчерицы, задержан на Днепропетровщине.
По данным следствия, подозреваемый – житель Павлоградского района, в отсутствие жены изнасиловал 7-летнюю падчерицу. Ребенок сразу рассказал об этом матери, которая обратилась в полицию.
Правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании.
Девочка рассказала правоохранителям о пережитом во время допроса с использованием методики «Зеленая комната». В ходе проведенной экспертизы информация о совершении противоправных действий мужчины подтвердилась.
В настоящее время подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
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