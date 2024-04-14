На Днепропетровщине мужчина нашел в поле артиллерийские снаряды

Специалисты ГСЧС вчера неоднократно привлекались к работам по уничтожению взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

За пределами села Недайвода Глеюватского сельского территориального общества Криворожского района мужчина в поле нашел устаревшие боеприпасы.

В ходе обследования территории, пиротехники ГСЧС обнаружили еще несколько десятков взрывоопасных предметов. Общее количество найденных на месте устаревших артиллерийских снарядов разного калибра составило 54 единицы, — говорится в сообщении спасателей.

В селе Мирное Каменского района женщина обнаружила на территории частного домовладения устаревший артиллерийский снаряд калибра 76 мм. Прилегающую территорию обследовали, а снаряд обезвредили.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре неизвестные «заминировали» лицей.

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