На Днепропетровщине мужчина два года насиловал детей по соседству

В Днепропетровской области мужчина насиловал двух девочек.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на Днепропетровщине мужчина развращал несовершеннолетних девочек. Житель одного из сел Днепровского района приглашал детей, живших по соседству к себе домой.

Когда он оставался с ними один на один, то издевался над девочками. Жертвам было 9 и 11 лет. Это все длилось 2 года.

Мужчину арестовали. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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