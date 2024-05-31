На Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор соседу с которым поссорился

В Синельниковском районе мужчина бросил гранату во двор своего соседа.

54-летний мужчина поругался со своим соседом, поэтому решил взорвать гранату на его дворе. По данным полиции, инцидент произошел около 15:00, 11 мая, в поселке Преображенка.

Стражи порядка выяснили, что соседи периодически конфликтовали, но предыдущие ссоры завершались мирно. В этот раз мужчина решил выяснить отношения с помощью боеприпасов.

Подозреваемый бросил гранату на соседний двор. Раздался взрыв, но к счастью никто не пострадал. Снаряд разорвался на открытой территории, взрывной волной немного задело сарай.

В тот же день правоохранители провели обыск дома у нападающего и изъяли патроны и кольцо от гранаты Ф-1, а также фрагменты боеприпасов. Эти вещественные доказательства полицейские направили на проведение экспертизы.

Следователям по согласованию с прокурором мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 и ч. 1. ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

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