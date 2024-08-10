Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор бывшей

Сегодня 14:23
просмотров

Полиция Синельниковского района задержала подозреваемого мужчину.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор бывшей

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

По предварительной информации, никто не пострадал. Свой поступок задержанный объясняет «хулиганскими мотивами».

9 августа около 05:44 в полицию поступило сообщение о взрыве гранаты во дворе частного домовладения по ул. Гагарина в с. Мариуполь. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа отделения полиции №3 Синельниковского районного управления полиции и взрывотехники полиции Днепропетровской области. Предварительно взорвалась граната, остатки которой полиция направила на экспертизу, — говорится в сообщении полиции.

Как выяснилось, мужчина ночью пришел к бывшей сожительнице. После ссоры он швырнул гранату во двор и спокойно удалился.

В результате взрыва пострадавших нет, только повреждено здание.

Задержан 43-летний местный житель. Ему сообщено ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор бывшейУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор бывшейРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Выхватывали гаджеты из рук: на Днепропетровщине задержали двух подозреваемых в ограблениях
    Новости Днепра
    Сегодня 12:00
    Выхватывали гаджеты из рук: на Днепропетровщине задержали двух подозреваемых в ограблениях

    В городе Павлоград полицейские задержали двух подозреваемых в ограблениях.

    Ударил ножом пасынка: на Днепропетровщине задержали 62-летнего подозреваемого
    Новости Днепра
    Сегодня 11:36
    Ударил ножом пасынка: на Днепропетровщине задержали 62-летнего подозреваемого

    В Днепропетровской области мужчину задержали за нападение с ножом на…

    В Днепре кондуктор с «веером» помог девушке, потерявшей сознание в троллейбусе
    Новости Днепра
    Сегодня 10:26
    В Днепре кондуктор с «веером» помог девушке, потерявшей сознание в троллейбусе

    В Днепре девушка потеряла сознание в троллейбусе.

    В Донецкой области погиб Герой из Днепропетровской области Леонтий Потемкин
    Новости Днепра
    Сегодня 10:01
    В Донецкой области погиб Герой из Днепропетровской области Леонтий Потемкин

    На войне погиб Герой из Днепропетровщины Леонтий Потёмкин.

    Последние новости

    Выхватывали гаджеты из рук: на Днепропетровщине задержали двух подозреваемых в ограблениях
    Выхватывали гаджеты из рук: на Днепропетровщине задержали двух подозреваемых в ограблениях

    В городе Павлоград полицейские задержали двух подозреваемых в ограблениях.

    Сегодня 12:00
    3
    просмотров
    Ударил ножом пасынка: на Днепропетровщине задержали 62-летнего подозреваемого
    Ударил ножом пасынка: на Днепропетровщине задержали 62-летнего подозреваемого

    В Днепропетровской области мужчину задержали за нападение с ножом на пасынка.

    Сегодня 11:36
    1
    просмотров
    В Днепре кондуктор с «веером» помог девушке, потерявшей сознание в троллейбусе
    В Днепре кондуктор с «веером» помог девушке, потерявшей сознание в троллейбусе

    В Днепре девушка потеряла сознание в троллейбусе.

    Сегодня 10:26
    3
    просмотров
    Компания подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева будет поставлять гранит для национального военного кладбища
    Компания подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева будет поставлять гранит для национального военного кладбища

    Группа компаний «Алеф» будет поставлять гранит для строительства национального военного мемориального кладбища.

    Сегодня 10:18
    3
    просмотров
    В Донецкой области погиб Герой из Днепропетровской области Леонтий Потемкин
    В Донецкой области погиб Герой из Днепропетровской области Леонтий Потемкин

    На войне погиб Герой из Днепропетровщины Леонтий Потёмкин.

    Сегодня 10:01
    3
    просмотров
    В Днепре трамваи №1, «Ретро» и некоторые троллейбусы изменят свое движение
    В Днепре трамваи №1, «Ретро» и некоторые троллейбусы изменят свое движение

    В Днепре некоторые трамваи и троллейбус Б изменят свой маршрут.

    Сегодня 09:00
    3
    просмотров
    В Днепровском районе во время ликвидации пожара обнаружили тело мужчины
    В Днепровском районе во время ликвидации пожара обнаружили тело мужчины

    В Днепропетровской области во время пожара погиб мужчина.

    Сегодня 08:29
    2
    просмотров
    Погода на 10 августа: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 10 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    3
    просмотров
    В Никополь из-за удара дроном-камикадзе пострадал полуторагодовалый мальчик
    В Никополь из-за удара дроном-камикадзе пострадал полуторагодовалый мальчик

    В Никополе на Днепропетровщине FPV-дрон повредил пятиэтажку.

    Вчера 21:59
    2
    просмотров
    В Днепре спасают травмированного электрика, который упал со столба во время работы
    В Днепре спасают травмированного электрика, который упал со столба во время работы

    В Терновке на Днепропетровщине электрик упал со столба.

    Вчера 21:31
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх