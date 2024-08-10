На Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор бывшей

Полиция Синельниковского района задержала подозреваемого мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

По предварительной информации, никто не пострадал. Свой поступок задержанный объясняет «хулиганскими мотивами».

9 августа около 05:44 в полицию поступило сообщение о взрыве гранаты во дворе частного домовладения по ул. Гагарина в с. Мариуполь. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа отделения полиции №3 Синельниковского районного управления полиции и взрывотехники полиции Днепропетровской области. Предварительно взорвалась граната, остатки которой полиция направила на экспертизу, — говорится в сообщении полиции.

Как выяснилось, мужчина ночью пришел к бывшей сожительнице. После ссоры он швырнул гранату во двор и спокойно удалился.

В результате взрыва пострадавших нет, только повреждено здание.

Задержан 43-летний местный житель. Ему сообщено ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ.

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