На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в чужой двор: у него дома нашли еще оружие

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, инцидент произошел 2-го февраля. 56-летний павлоградец бросил гранату во двор, где она сдетонировала. Владельцы домовладения услышали взрыв и вызвали на место правоохранителей, которые, в свою очередь, нашли на месте фрагменты взрывного оружия.
Мужчина был задержан. 3-го февраля в его доме провели обыск. Полицейским удалось найти более 30 патронов, две гранаты РГД с запалами, глушитель автоматического оружия, ножи и другое.
Сегодня же мужчине сообщили о подозрении за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, а также хулиганство.
Читайте также:
Автор:
В субботу, 4 февраля, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого,…
В Днепре на Калиновой пьяный мужчина залез на крышу трехэтажного…
В пятницу, 3 февраля, на автодороге М-30, вблизи села Булаховка…
В субботу, 4 февраля, в Днепре по улице Бородянской произошло…
В субботу, 4 февраля, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого, возле театра оперы и балета, произошла авария.
В Днепре на Калиновой пьяный мужчина залез на крышу трехэтажного дома и отказывался слезать. Очевидцам пришлось вызвать правоохранителей.
В пятницу, 3 февраля, на автодороге М-30, вблизи села Булаховка Павлоградского района, произошло серьезное ДТП.
В субботу, 4 февраля, в Днепре по улице Бородянской произошло убийство - сын зарезал собственного отца.
В пятницу, 3 февраля, в селе Елизаветовка Днепропетровской области погиб 27-летний водитель, фура которого зацепила кузовом электропровод. Мужчину убило током.
Утром 2 февраля, выполняя боевое задание на Луганщине, погиб защитник из Днепра Павел Гаран.
В субботу, 4 февраля, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. В результате домой вернулось 116 украинских защитников.
В пятницу, 3 февраля, на улице Надежды Алексеенко в Днепре произошла авария. Водитель на автомобиле марки Jeep сбил на переходе двух девушек.
На следующей неделе Верховная Рада Украины продлит срок действия военного положения и всеобщей мобилизации.
Администрация российского города Кремёнки Калужской области обратилась к мэру Днепра Борису Филатову с предложением забрать демонтированные в городе памятники российским деятелям. Взамен граждане страны-агрессора предлагают предоставить днепрянам дрова.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!