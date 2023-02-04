На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в чужой двор: у него дома нашли еще оружие

4 февраля полицейские Павлограда арестовали местного жителя, который бросил гранату в чужой двор. Накануне правоохранители провели в доме подозреваемого обыск, найдя еще оружие и боеприпасы.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, инцидент произошел 2-го февраля. 56-летний павлоградец бросил гранату во двор, где она сдетонировала. Владельцы домовладения услышали взрыв и вызвали на место правоохранителей, которые, в свою очередь, нашли на месте фрагменты взрывного оружия.

Мужчина был задержан. 3-го февраля в его доме провели обыск. Полицейским удалось найти более 30 патронов, две гранаты РГД с запалами, глушитель автоматического оружия, ножи и другое.

Сегодня же мужчине сообщили о подозрении за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, а также хулиганство.

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