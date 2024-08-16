На Днепропетровщине мошенник присваивал средства, которые собирали на нужды ВСУ и лечение больных

Мошенника впоследствии разоблачили правоохранители.

Ранее неоднократно судимый житель Днепропетровщины подыскивал в сети «Интернет» объявления о сборе средств на нужды ВСУ или лечении больных. Он звонил по телефону лицам, которые эти средства собирают, и сообщал заведомо ложные сведения о денежных переводах, которые якобы должны им поступить из-за границы. А после этого путем обмана осуществлял завладение средствами потерпевших, в том числе военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Слобожанской окружной прокуратуры.

В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства фигуранта и лиц, причастных к совершению преступлений, правоохранители изъяли черновые записи, наличные средства, карточки операторов мобильной связи и мобильные телефоны.

Мужчине поставлено в известность о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество) путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, квалифицируемой по ч. 4 ст. 190 УК Украины.

К подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Решается вопрос о предъявлении подозрения другим лицам, причастным к мошеннической схеме.

Досудебное расследование осуществляли следственные отделения полиции № 10 Днепровского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области при оперативном сопровождении Управления противодействия киберпреступлениям в Днепропетровской области Департамента киберполиции Национальной полиции Украины

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