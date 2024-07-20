На Днепропетровщине молдаванин ограбил 84-летнего мужчину

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Гражданин Республики Молдова вырвал из рук 84-летнего потерпевшего деньги и скрылся. Преступление произошло 18 июля в 15:30 в одной из квартир на территории Металлургического района города Кривой Рог. Фигурант подошел к пожилому мужчине на улице и предложил приобрести посуду. Когда грабитель оказался у пострадавшего в квартире и увидел деньги у пенсионера в руках, он выхватил их и скрылся, — говорится в сообщении правоохранителей.
Сотрудники Криворожского управления полиции задержали 50-летнего злоумышленника.
В ходе досудебного расследования задержанный заявил, что не понимает украинский язык. Ему был предоставлен переводчик.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 УК.
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