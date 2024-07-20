На Днепропетровщине молдаванин ограбил 84-летнего мужчину

Криворізькі поліцейські затримали громадянина республіки Молдова за грабіж.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Гражданин Республики Молдова вырвал из рук 84-летнего потерпевшего деньги и скрылся. Преступление произошло 18 июля в 15:30 в одной из квартир на территории Металлургического района города Кривой Рог. Фигурант подошел к пожилому мужчине на улице и предложил приобрести посуду. Когда грабитель оказался у пострадавшего в квартире и увидел деньги у пенсионера в руках, он выхватил их и скрылся, — говорится в сообщении правоохранителей.