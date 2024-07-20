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На Днепропетровщине молдаванин ограбил 84-летнего мужчину

Сегодня 19:36
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Криворізькі поліцейські затримали громадянина республіки Молдова за грабіж.

Новости Днепра про На Днепропетровщине молдаванин ограбил 84-летнего мужчину

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Гражданин Республики Молдова вырвал из рук 84-летнего потерпевшего деньги и скрылся. Преступление произошло 18 июля в 15:30 в одной из квартир на территории Металлургического района города Кривой Рог. Фигурант подошел к пожилому мужчине на улице и предложил приобрести посуду. Когда грабитель оказался у пострадавшего в квартире и увидел деньги у пенсионера в руках, он выхватил их и скрылся, — говорится в сообщении правоохранителей.

Сотрудники Криворожского управления полиции задержали 50-летнего злоумышленника.

В ходе досудебного расследования задержанный заявил, что не понимает украинский язык. Ему был предоставлен переводчик.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 УК.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине молдаванин ограбил 84-летнего мужчинуУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине молдаванин ограбил 84-летнего мужчинуРусский

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