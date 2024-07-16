На Днепропетровщине мародеры обнесли пострадавшую из-за обстрелов базу отдыха

В Никополе на Днепропетровщине мародеры обнесли заведение отдыха.

В Никополе правоохранители разоблачили двух мужчин, мародеривших поврежденное от российских атак заведение отдыха

На счету фигурантов – почти 20 преступных эпизодов, совершенных в течение двух месяцев.

Как выяснили правоохранители, к преступлению причастны двое местных жителей в возрасте 34 и 36 лет. Воспользовавшись отсутствием дверей и разбитыми стенами, злоумышленники похитили с территории заведения бытовую технику и другие вещи. Похищенное вывозили на автомобиле и продавали.

Часть имущества правоохранителям удалось вернуть владельцу.

15 июля ворам сообщили фигурантам о подозрении по 19 фактам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст.185 (кража, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

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