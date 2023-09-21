На Днепропетровщине мальчик застрял в горке (ВИДЕО)

В Павлограде спасали парня, чья нога застряла в горке на детской площадке.

Инцидент произошел на улице Озерной в Павлограде. 11-летний мальчик играл на детской площадке и засунул ногу между штабелями горки.

На вызов отправили спасателей города.

По прибытию к месту происшествия сотрудники ГСЧС установили, что парень играя, застрял ногой между металлическими конструкциями горки.

Спасатели с помощью разжима высвободили ногу парня. С парнем все хорошо в помощи врачей он не нуждался.

К работам привлечены 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

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