На Днепропетровщине мальчик застрял в горке (ВИДЕО)

Инцидент произошел на улице Озерной в Павлограде. 11-летний мальчик играл на детской площадке и засунул ногу между штабелями горки.
На вызов отправили спасателей города.
По прибытию к месту происшествия сотрудники ГСЧС установили, что парень играя, застрял ногой между металлическими конструкциями горки.
Спасатели с помощью разжима высвободили ногу парня. С парнем все хорошо в помощи врачей он не нуждался.
К работам привлечены 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.
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