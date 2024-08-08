На Днепропетровщине лиса с бешенством нападала на собак и кур

В Новомосковске массово фиксируют заболевание бешенством у животных.

На территории Новомосковска путешествовала лиса с бешенством и нападала на дворовых собак и кур. Территорию, где она ходила, была объявлена ​​неблагополучной. Также введены 60-дневные карантинные ограничения и утвержден план мер ликвидации бешенства.

Об этом сообщили в Новомосковском городском совете.

В Новомосковском районе заболеваемость бешенством животных за истекший период 2024 года в 3,7 раза превысила уровень заболеваемости 2023 года. Всего в районе зарегистрировали 26 очагов бешенства. Следует отметить, что в прошлом году было зафиксировано всего 7.

Больше всего лабораторно подтвержденных случаев обнаружили у лис – 36,3%, чуть меньше у кошек – 30,3%, у собак – 18,2%. Среди крупного рогатого скота обнаружено 12,1%, среди мелкого рогатого скота меньше — 3%.

В Новомосковском районе продолжается карантин по бешенству в селах Николаевка, Поливановка, Орловщина, Песчанка, Панасовка.

Обратите внимание! Бешенство – опасная болезнь, которая чаще всего приводит к летальным исходам.

Возбудителем бешенства является вирус, который передается не только при покусе, но и при ослюнении, то есть если человек даже просто коснулся больного животного и на кожу попало немного слюны, то сквозь малейшие ссадины и ранки вирус проникает в кровь, — отметили в публикации Новомосковска.

Не забывайте делать плановые вакцинации и прививки животным от бешенства и других опасных болезней.

Если непривитое животное заболеет бешенством и заразит человека, это уже распространение особо опасной инфекционной болезни (штраф от 17 до 34 тыс. грн.) и предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, если таковые действия повлекли или заведомо могли вызвать распространение этих заболеваний (наказывается штрафом от тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — 17000-51000грн., или пробационным надзором на срок до трех лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот самый срок.

Напомним, на территории курортного поселка на Днепропетровщине зафиксирована вспышка бешенства.

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