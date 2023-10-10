На Днепропетровщине лоб в лоб столкнулись две фуры: есть погибший и пострадавшие

Там лоб в лоб столкнулись две фуры: «Кобальт» и «Krasz».
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 14:19.
К сожалению, в результате столкновения погиб водитель грузового автомобиля «Krasz» – спасатели деблокировали мужчину без признаков жизни и передали его сотрудникам полиции.
Также получили травмы водитель грузовика «Кобальт» и пассажир автомобиля «Krasz». Их госпитализировали в больницы.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области на трассе Kia вылетела в кювет и перевернулась: 15-летняя девочка получила тяжелые травмы.
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