На Днепропетровщине лоб в лоб столкнулись две фуры: есть погибший и пострадавшие

Также получили травмы водитель грузовика «Кобальт» и пассажир автомобиля «Krasz». Их госпитализировали в больницы.

К сожалению, в результате столкновения погиб водитель грузового автомобиля «Krasz» – спасатели деблокировали мужчину без признаков жизни и передали его сотрудникам полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 14:19.

Там лоб в лоб столкнулись две фуры: «Кобальт» и «Krasz».

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