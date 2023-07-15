На Днепропетровщине легковушка влетела в дерево: 4 пострадавших

Вчера вечером, 14 июля, на трассе между селами Булаховка и Кочережки Павлоградского района произошла авария.

Там водитель легкового автомобиля Seat Leon не справился с управлением и въехал в дерево.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 21:05.

К сожалению, пострадали четыре человека: водитель 2006 года рождения и три пассажира: две женщины 2003 года рождения и мужчина 2003 года рождения. Их госпитализировали в больницу. В настоящее время проводится обследование, диагноз травмированных устанавливается.

Все обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранители.

Пожалуйста, будьте осторожны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Рабочей грузовик влетел в столб (ФОТО).

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