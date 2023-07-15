На Днепропетровщине легковушка влетела в дерево: 4 пострадавших

Там водитель легкового автомобиля Seat Leon не справился с управлением и въехал в дерево.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 21:05.
К сожалению, пострадали четыре человека: водитель 2006 года рождения и три пассажира: две женщины 2003 года рождения и мужчина 2003 года рождения. Их госпитализировали в больницу. В настоящее время проводится обследование, диагноз травмированных устанавливается.
Все обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранители.
Пожалуйста, будьте осторожны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Рабочей грузовик влетел в столб (ФОТО).
Читайте также:
Автор:
Ночью было несколько воздушных тревог, к тому же разные мониторинговые…
Нужна ваша помощь!
В Синельниковском районе из воды вытащили утопленника.
Кабинет Министров Украины может поднять минимальные цены на алкоголь.
Ночью было несколько воздушных тревог, к тому же разные мониторинговые каналы писали, что над областью кружат вражеские беспилотники.
Зонт сегодня не понадобится!
На левом берегу Днепра может появиться новый элитный жилой квартал.
В строительной академии высказались по поводу новостей о реорганизации вуза.
В Днепре снова будет жарко.
В пятницу, 14 июля, в Днепре произошло ДТП с грузовиком.
Появилась дата окончательного открытия обновленной Успенской площади в Днепре.
Днепр продолжает активно помогать вынужденным переселенцам с трудоустройством.
Нужна ваша помощь!
Раньше в Днепре основными питейными заведениями были не рестораны, а пивбары. В них любили проводить время в том числе и студенты. Некоторые из таких заведений находились неподалеку учебных заведений. Купить там можно было пиво не только в кружке, но и…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!