На Днепропетровщине легковушка столкнулась с деревом и загорелась: травмирована женщина

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел на улице Гетманской города Новомосковск.
Ночью к спасателям поступило сообщение о возгорании автомобиля.
По прибытию спасателей к месту происшествия горел легковой автомобиль «Toyota» на площади 4 кв.м, ориентировочно водитель которого не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, говорится в сообщении.
Женщина пешеход получила травму. Ее госпитализировали в больницу.
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