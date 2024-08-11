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  • На Днепропетровщине легковушка столкнулась с деревом и загорелась: травмирована женщина

На Днепропетровщине легковушка столкнулась с деревом и загорелась: травмирована женщина

Сегодня 10:05
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На Днепропетровщине произошло серьезное ДТП.

Новости Днепра про На Днепропетровщине легковушка столкнулась с деревом и загорелась: травмирована женщина

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел на улице Гетманской города Новомосковск.

Ночью к спасателям поступило сообщение о возгорании автомобиля.

По прибытию спасателей к месту происшествия горел легковой автомобиль «Toyota» на площади 4 кв.м, ориентировочно водитель которого не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, говорится в сообщении.

Женщина пешеход получила травму. Ее госпитализировали в больницу.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине легковушка столкнулась с деревом и загорелась: травмирована женщинаУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине легковушка столкнулась с деревом и загорелась: травмирована женщинаРусский

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