На Днепропетровщине легковушка столкнулась с деревом и загорелась: травмирована женщина

На Днепропетровщине произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел на улице Гетманской города Новомосковск.

Ночью к спасателям поступило сообщение о возгорании автомобиля.

По прибытию спасателей к месту происшествия горел легковой автомобиль «Toyota» на площади 4 кв.м, ориентировочно водитель которого не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, говорится в сообщении.