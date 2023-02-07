На Днепропетровщине легковушка слетела в кювет: водитель погиб

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что легковой автомобиль Isuzu Trooper слетел в кювет.
К сожалению, в результате аварии погиб водитель легковушки. С помощью гидравлического инструмента сотрудники ГСЧС освободили тело погибшего из конструкций поврежденного автомобиля.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина погиб под колесами мусоровоза.
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