На Днепропетровщине легковушка слетела в кювет: водитель погиб

В понедельник, 6 февраля, в 17:11 на линию «101» сообщили об аварии на автодороге М-30 «Знаменка-Луганск-Изварино» недалеко от села Саевка Каменского района.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что легковой автомобиль Isuzu Trooper слетел в кювет.

К сожалению, в результате аварии погиб водитель легковушки. С помощью гидравлического инструмента сотрудники ГСЧС освободили тело погибшего из конструкций поврежденного автомобиля.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина погиб под колесами мусоровоза.

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