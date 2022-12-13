На Днепропетровщине легковушка насмерть сбила медика скорой помощи

Во вторник, 13 декабря, Honda сбила женщину, которая переходила дорогу вблизи кафе «Матадор» в Каменском Днепропетровской области. Водитель легковушки объяснил, что не заметил пешехода, потому что на улице было темно.
Как выяснилось, под колесами авто погибла сотрудница скорой помощи. Женщина много лет работала выездной санитаркой на Южной подстанции. Сегодня утром она ехала на смену.
Источник: Днепр Оперативный
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