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На Днепропетровщине корова застряла в грязи: ее доставали спасатели

Сегодня 12:15
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Бедная коровка почти полностью находилась в грязи.

Новости Днепра про На Днепропетровщине корова застряла в грязи: ее доставали спасатели

Вчера, 10 апреля, в 20:55 на линию «101» позвонила обеспокоенная женщина. Она сообщила, что ее корова застряла в грязи неподалеку от села Вольное Новомосковского района.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте сотрудники ГСЧС увидели, что коровка почти полностью находится в грязи. Хозяева пытались вытащить ее, но попытки были тщетными.

С помощью спасательной веревки спасатели вытащили животное из ловушки и передали владельцам.

К счастью, корова не получила значительных телесных повреждений.

К спасению привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине щенок упал в 5-метровый колодец: его доставали спасатели.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине корова застряла в грязи: ее доставали спасателиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине корова застряла в грязи: ее доставали спасателиРусский

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