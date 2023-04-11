На Днепропетровщине корова застряла в грязи: ее доставали спасатели

Вчера, 10 апреля, в 20:55 на линию «101» позвонила обеспокоенная женщина. Она сообщила, что ее корова застряла в грязи неподалеку от села Вольное Новомосковского района.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На месте сотрудники ГСЧС увидели, что коровка почти полностью находится в грязи. Хозяева пытались вытащить ее, но попытки были тщетными.
С помощью спасательной веревки спасатели вытащили животное из ловушки и передали владельцам.
К счастью, корова не получила значительных телесных повреждений.
К спасению привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине щенок упал в 5-метровый колодец: его доставали спасатели.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 11 апреля, на Крещатике произошел пожар в здании учебного…
Сегодня ночью на линию «101» сообщили о том, что на…
Злоумышленник нанес потерпевшей многочисленные удары по телу. В результате полученных…
В Каменском на АЗС произошла стрельба.
В Днепропетровской области зафиксировали несколько случаев бешенства и чумы у животных.
В Днепре история города и страны отражены в муралах на стенах зданий в центре города и спальных районов. С 24 февраля 2022 года в Днепре появилось несколько новых рисунков, которые отражают события войны и борьбы Украины. Журналисты dnepr.info собрали подборку…
В Днепре полуголый мужчина пытался забраться ночью в детский развлекательный центр.
Сегодня, 11 апреля, на Крещатике произошел пожар в здании учебного корпуса университета имени Карпенко-Карого.
В Днепре хотят переименовать проспект Гагарина.
Глава Днепропетровской ОВА рассказал, что будет с комендантским часом на Пасху.
В центре Киева сегодня, 11 апреля, произошел пожар в здании учебного корпуса университета имени Карпенко-Карого.
Днепровского батюшку уволили из храма, где он работал.
Сегодня ночью на линию «101» сообщили о том, что на территории частного домовладения на улице Песчаной мужчина упал в колодец.
15 мая прошлого года украинская группа Kalush Orchestra с треком Stefania победила на Песенном конкурсе «Евровидение 2022», в итальянском Турине.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!