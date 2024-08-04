На Днепропетровщине грузовик столкнулся с легковушкой и загорелся

В Никопольском районе пожарные ликвидировали последствия ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Около 16 часов спасателям поступила информация о возгорании грузовика на улице Победы села Сергеевка Томаковской поселковой территориальной громады.

Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что в результате столкновения грузового автомобиля «Daf FT 95 XF 430» и легкового автомобиля «Chery TIGGO 4» загорелся и опрокинулся грузовик, — говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы получил 26-летний водитель грузового автомобиля. Его госпитализировали в больницу.

Пожар удалось потушить через полтора часа.

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