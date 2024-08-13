На Днепропетровщине горела фабрика

В Кривом Роге в Днепропетровской области произошел масштабный пожар.

Ночью горело крупное предприятие в Кривом Роге, сообщили в ГСЧС.

Сегодня, 13 августа, в 3 часа ночи на территории местной фабрики загорелась крыша производственного здания и готовая продукция на общей площади 800 кв. м.

Возгорание удалось ликвидировать под утро. К счастью, в результате происшествия погибших и травмированных нет

Читайте также:

Українська Русский

Автор: