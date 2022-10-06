На Днепропетровщине фельдшер принимала роды в скорой: как чувствуют себя мама и ребенок

В воскресенье, 2 октября, на линию «103» сообщили, что у женщины в селе Сокольское Юрьевской громады начались роды.
Фельдшер Халима Токай и водитель Юрий Перерва выехали на место. Они выяснили, что это у женщины уже четвертые роды, поэтому события развивались очень быстро. Младенец родился в карете скорой.
Об этом в Фейсбуке сообщила руководительница павлоградской станции экстренной медицинской помощи Светлана Зайчикова.
В дороге родилась девочка с обвитием пуповиной, но профессионализм фельдшера, которая работает более 30 лет, пригодился. Помощь роженице и новорожденной девочке оказана в полном объеме. Мама и ребенок доставлены в роддом павлоградской больницы, — написала Светлана Зайчикова.
Сейчас у них все хорошо.
В свою очередь, врачи просят не затягивать и вовремя вызвать скорую!
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