На Днепропетровщине фельдшер принимала роды в скорой: как чувствуют себя мама и ребенок

Фельдшер скорой стала настоящим ангелом-хранителем.

В воскресенье, 2 октября, на линию «103» сообщили, что у женщины в селе Сокольское Юрьевской громады начались роды.

Фельдшер Халима Токай и водитель Юрий Перерва выехали на место. Они выяснили, что это у женщины уже четвертые роды, поэтому события развивались очень быстро. Младенец родился в карете скорой.

Об этом в Фейсбуке сообщила руководительница павлоградской станции экстренной медицинской помощи Светлана Зайчикова.

В дороге родилась девочка с обвитием пуповиной, но профессионализм фельдшера, которая работает более 30 лет, пригодился. Помощь роженице и новорожденной девочке оказана в полном объеме. Мама и ребенок доставлены в роддом павлоградской больницы, — написала Светлана Зайчикова.

Сейчас у них все хорошо.

В свою очередь, врачи просят не затягивать и вовремя вызвать скорую!

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