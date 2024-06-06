На Днепропетровщине есть балка, склоны которой напоминают ломтики торта: где находится и как выглядит (видео)

Сажевская балка образовалась из-за эрозии реки Самара. Она имеет протяженность около двух километров и ширину до 300 метров. Также – крутые склоны с многочисленными выступами и обрывами. Ее уникальность – это слои, которые образуют равномерные уступы, похожие на ломтики торта.
Об этом сообщили на странице «Путешествуй по Украине» в Facebook.
Там также показали балку с высоты птичьего полета.
Сажевская балка – это историческая местность на берегу реки Днепр. Находится она в селе Старые Кодаки. В древности эта территория была покрыта лесом.
Читайте также:
Автор:
В летнюю жару хочется выпить чего-нибудь охлаждающего и одновременно вкусного.…
Через год после подрыва оккупантами Каховской ГЭС на месте Каховского…
В Днепре вместо снесенного киоска появилась зелёная зона.
Спасательницу ГСЧС из Днепра Евгению Дудку посмертно наградили "За оборону…
В летнюю жару хочется выпить чего-нибудь охлаждающего и одновременно вкусного. Такой напиток не только утолит жажду, но и подарит удивительный вкус во время питья.
Через год после подрыва оккупантами Каховской ГЭС на месте Каховского водохранилища образовался густой лес.
В Днепре вместо снесенного киоска появилась зелёная зона.
Спасательницу ГСЧС из Днепра Евгению Дудку посмертно наградили "За оборону Украины".
В Днепре спасли бойца из Тернопольщины.
В Каменском на Днепропетровщине автомойщик угнал авто клиента.
В Днепре в очередной раз возникли проблемы с водоснабжением из-за нехватки электроэнергии.
В Днепре в Амур-Нижнеднепровском районе маленький ребенок выпал из окна десятого этажа.
В Кривом Роге судили продавщицу рынка, которая вывихнула своему коллеге палец.
В Днепре на проспекте Героев произошла авария, в результате которой пострадала молодая девушка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!