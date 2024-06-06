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  • На Днепропетровщине есть балка, склоны которой напоминают ломтики торта: где находится и как выглядит (видео)

На Днепропетровщине есть балка, склоны которой напоминают ломтики торта: где находится и как выглядит (видео)

Сегодня 13:18
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В Днепропетровской области есть уникальная природная достопримечательность – Сажевская балка.

Новости Днепра про На Днепропетровщине есть балка, склоны которой напоминают ломтики торта: где находится и как выглядит (видео)

Сажевская балка образовалась из-за эрозии реки Самара. Она имеет протяженность около двух километров и ширину до 300 метров. Также – крутые склоны с многочисленными выступами и обрывами. Ее уникальность – это слои, которые образуют равномерные уступы, похожие на ломтики торта.

Об этом сообщили на странице «Путешествуй по Украине» в Facebook.

Там также показали балку с высоты птичьего полета.

Сажевская балка – это историческая местность на берегу реки Днепр. Находится она в селе Старые Кодаки. В древности эта территория была покрыта лесом.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине есть балка, склоны которой напоминают ломтики торта: где находится и как выглядит (видео)Українська Новости Днепра про На Днепропетровщине есть балка, склоны которой напоминают ломтики торта: где находится и как выглядит (видео)Русский

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