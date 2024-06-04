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  • На Днепропетровщине экс-чиновник оплатит 25 тыс гривен штрафа за 25 тысяч долларов взятки

На Днепропетровщине экс-чиновник оплатит 25 тыс гривен штрафа за 25 тысяч долларов взятки

Сегодня 11:40
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В Днепропетровской области чиновнику назначили мелкий штраф за взятку.

Новости Днепра про На Днепропетровщине экс-чиновник оплатит 25 тыс гривен штрафа за 25 тысяч долларов взятки

Экс-председатель сельсовета поселка Любимовка в Днепропетровской области заплатит 25 тысяч гривен штрафа. Такое наказание должностному лицу назначил Жовтневый районный суд города Днепра за злоупотребление влиянием. Об этом говорится в приговоре от 22 мая.

По данным следствия, все началось в мае 2019 года, когда сельский председатель, возглавлявший местный совет с 2017 года, предложил за взятку и пообещал помочь получить два земельных участка по 13 соток каждый.

За 25 тысяч долларов вознаграждения председатель сельсовета пообещал убедить депутатов, чтобы те проголосовали за решение о предоставлении разрешения на изготовление проектов землеустройства для отвода земельных участков в собственность.

Через месяц чиновник получил средства, но его поймали с поличным. Председателя сельсовета обвинили в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере в сочетании с его вымогательством.

Однако во время суда прокурор смягчил обвинение в злоупотреблении влиянием, а экс-председатель сельсовета согласился признать вину. Стороны договорились о наказании в размере 25 тысяч 500 гривен штрафа, хотя сначала чиновник мог сесть на 12 лет с конфискацией имущества.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине экс-чиновник оплатит 25 тыс гривен штрафа за 25 тысяч долларов взяткиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине экс-чиновник оплатит 25 тыс гривен штрафа за 25 тысяч долларов взяткиРусский

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