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На Днепропетровщине двое школьниц заблудились и провели ночь в поле

Сегодня 15:50
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В Каменском на Днепропетровщине двое школьниц заблудились, из-за чего ночевали в поле.

Новости Днепра про На Днепропетровщине двое школьниц заблудились и провели ночь в поле

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

14 ноября около полуночи в полицию обратилась женщина и сообщила об исчезновении 6-летней дочери. Вскоре в полицию обратилась еще одна местная жительница и рассказала, что обнаружила отсутствие 8-летнего ребенка.

Как сообщили в полиции, две подружки после обеда пошли гулять, но домой не вернулись. Сначала родители пытались отыскать их самостоятельно, но затем обратились за помощью к правоохранителям.

Девочек искали всю ночь, обследовали заброшенные постройки, лесопосадку, прибрежную зону. Опросили местных жителей.

Нашли школьниц утром 15 ноября. Девушки были в поле, замерзшие и испуганные. Детей вернули родителям.

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