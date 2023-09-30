На Днепропетровщине две сестры заботятся о заброшенных могилах военных

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Рассказали об этом в соцсетях. Сразу начали получать просьбы от людей – найти и привести в порядок могилы родных. Убрать, прикрепить фото, написать новую табличку, принести конфеты, посадить цветы, установить флаг, – сообщил глава ОГА.
Женщины ухаживают за могилами уже год, ставят свечи в церкви и молятся о защитниках.
Кроме того, женщины занимаются волонтерским делом.
Любовь и Надежда передают на фронт лекарства, машины и приборы ночного видения.
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