На Днепропетровщине две сестры заботятся о заброшенных могилах военных

В Днепропетровской области сестры-близнецы ухаживают за заброшенными могилами военных, после того, как на фронте умер их

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Рассказали об этом в соцсетях. Сразу начали получать просьбы от людей – найти и привести в порядок могилы родных. Убрать, прикрепить фото, написать новую табличку, принести конфеты, посадить цветы, установить флаг, – сообщил глава ОГА.

Женщины ухаживают за могилами уже год, ставят свечи в церкви и молятся о защитниках.

Кроме того, женщины занимаются волонтерским делом.

Любовь и Надежда передают на фронт лекарства, машины и приборы ночного видения.

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