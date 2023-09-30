Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине две сестры заботятся о заброшенных могилах военных

Сегодня 14:58
просмотров

В Днепропетровской области сестры-близнецы ухаживают за заброшенными могилами военных, после того, как на фронте умер их

Новости Днепра про На Днепропетровщине две сестры заботятся о заброшенных могилах военных

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Рассказали об этом в соцсетях. Сразу начали получать просьбы от людей – найти и привести в порядок могилы родных. Убрать, прикрепить фото, написать новую табличку, принести конфеты, посадить цветы, установить флаг, – сообщил глава ОГА.

Женщины ухаживают за могилами уже год, ставят свечи в церкви и молятся о защитниках.

Кроме того, женщины занимаются волонтерским делом.

Любовь и Надежда передают на фронт лекарства, машины и приборы ночного видения.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине две сестры заботятся о заброшенных могилах военныхУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине две сестры заботятся о заброшенных могилах военныхРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области врач продал 10 тыс рецептов на метадон
Новости Днепра
Сегодня 13:59
В Днепропетровской области врач продал 10 тыс рецептов на метадон

Врач из Кривого Рога продавал рецепты на метадон круглый год.

На Днепропетровщине поджигателей травы будут обнаруживать с помощью беспилотников
Новости Днепра
Сегодня 12:52
На Днепропетровщине поджигателей травы будут обнаруживать с помощью беспилотников

Спасатели напомнят о запрете поджогов сухой травы.

Днепрянам на заметку: с 1 октября начинает действовать новое правило ПДД
Новости Днепра
Сегодня 10:26
Днепрянам на заметку: с 1 октября начинает действовать новое правило ПДД

Уже в воскресенье начинает действовать новое правило на дороге.

На Днепропетровщине задержан 40-летний злоумышленник
Новости Днепра
Сегодня 09:58
На Днепропетровщине задержан 40-летний злоумышленник

В Днепропетровской области в городе Никополь задержали 40-летнего злоумышленника.

Последние новости

В Днепропетровской области врач продал 10 тыс рецептов на метадон
В Днепропетровской области врач продал 10 тыс рецептов на метадон

Врач из Кривого Рога продавал рецепты на метадон круглый год.

Сегодня 13:59
1
просмотров
На Днепропетровщине поджигателей травы будут обнаруживать с помощью беспилотников
На Днепропетровщине поджигателей травы будут обнаруживать с помощью беспилотников

Спасатели напомнят о запрете поджогов сухой травы.

Сегодня 12:52
3
просмотров
Днепрянам на заметку: с 1 октября начинает действовать новое правило ПДД
Днепрянам на заметку: с 1 октября начинает действовать новое правило ПДД

Уже в воскресенье начинает действовать новое правило на дороге.

Сегодня 10:26
9
просмотров
На Днепропетровщине задержан 40-летний злоумышленник
На Днепропетровщине задержан 40-летний злоумышленник

В Днепропетровской области в городе Никополь задержали 40-летнего злоумышленника.

Сегодня 09:58
2
просмотров
Ночью враг обстреливал Никополь — Лукашук
Ночью враг обстреливал Никополь — Лукашук

Сегодня ночью российские войска снова обстреливали Никополь.

Сегодня 09:06
4
просмотров
Погода на 30 сентября: в Днепре ясно и без осадков
Погода на 30 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
6
просмотров
В Днепре поймали пьяным водителя, который не должен садиться за руль еще 10 лет
В Днепре поймали пьяным водителя, который не должен садиться за руль еще 10 лет

В Днепре патрульным попался водитель, у которого на 10 лет отняли права.

Вчера 21:58
7
просмотров
«Нет» аромасвечкам и духам: в женских купе поезда из Днепра ввели ряд запретов
«Нет» аромасвечкам и духам: в женских купе поезда из Днепра ввели ряд запретов

Женские купе запустили несколько месяцев назад, и за это время этой услугой воспользовались тысячи пассажирок.

Вчера 21:25
10
просмотров
В небе над Днепром взошло «роковое» Суперполнолуние (ФОТО)
В небе над Днепром взошло «роковое» Суперполнолуние (ФОТО)

Удивительное явление.

Вчера 20:51
10
просмотров
Камни соединены монтажной пеной: в Днепре появился импровизированный японский сад
Камни соединены монтажной пеной: в Днепре появился импровизированный японский сад

В Днепре на Победе горожане обустроили на своем дворе импровизированный сад камней.

Вчера 20:11
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх