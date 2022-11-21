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На Днепропетровщине два человека отравились угарным газом

Сегодня 13:19
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В Каменском люди угорели от газа.

Новости Днепра про На Днепропетровщине два человека отравились угарным газом

 

Как сообщили в Днепропетровске, в Каменском два человека отравились угарным газом.

Предварительно известно, что люди самовольно вмешались в работу системы газоснабжения. Трагедия произошла из-за нарушения правил использования газа в быту.

Компания просит пользователей ни в коем случае самовольно не вмешиваться в работу системы газоснабжения и приборов, поскольку это очень опасно.

Любые газоопасные работы имеют право выполнять квалифицированные специалисты, имеющие соответствующие разрешительные документы. АО «Днепропетровскгаз» напоминает, что раз в год, особенно перед началом отопительного сезона, необходимо проводить техническое обслуживание газовых сетей и приборов в домовладениях каждого потребителя, ведь это гарантия безопасного использования газа в быту, — отметили в Днепропетровске.

Отметим, что с наступлением холодов стало больше несчастных случаев связанных с газом и отоплением. Будьте осторожны.

Раньше мы рассказывали, как трое детей отравились парами бензина.

 

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