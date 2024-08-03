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На Днепропетровщине два браконьера наловили раков на 3 млн гривен

Сегодня 17:57
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В Днепропетровской области "на горячем" поймали двух браконьеров.

Новости Днепра про На Днепропетровщине два браконьера наловили раков на 3 млн гривен

Об этом сообщает «ДнепрTV»

Мужчины занимались незаконной ловлей раков на реке Мокрая Сура.

Представители правоохранительных органов задержали нарушителей.

Браконьеры умудрились выловить около тысячи раков и 11 серебристых карасей.

По предварительным данным, мужчины нанесли государству ущерб в 3 млн гривен.

Такие цифры обусловлены тем, что сейчас у раков период линьки. За каждого выловленного рака штраф составляет 3322 гривны. Запрет на отлов продлится до 20 августа.

Нарушителей составили админпротокол, но их может ожидать и уголовная ответственность.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине два браконьера наловили раков на 3 млн гривенУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине два браконьера наловили раков на 3 млн гривенРусский

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