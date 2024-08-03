На Днепропетровщине два браконьера наловили раков на 3 млн гривен

В Днепропетровской области "на горячем" поймали двух браконьеров.

Об этом сообщает «ДнепрTV»

Мужчины занимались незаконной ловлей раков на реке Мокрая Сура.

Представители правоохранительных органов задержали нарушителей.

Браконьеры умудрились выловить около тысячи раков и 11 серебристых карасей.

По предварительным данным, мужчины нанесли государству ущерб в 3 млн гривен.

Такие цифры обусловлены тем, что сейчас у раков период линьки. За каждого выловленного рака штраф составляет 3322 гривны. Запрет на отлов продлится до 20 августа.

Нарушителей составили админпротокол, но их может ожидать и уголовная ответственность.

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