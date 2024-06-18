На Днепропетровщине дошкольники, игравшие с зажигалкой, чуть не сожгли квартиру

В Никополе дети играли с зажигалкой и чуть не сожгли квартиру.

Инцидент произошел 17 июня в Никополе. Как сообщила работница Никопольской станции экстренной медицинской помощи Марина Авдиенко, у диспетчерскую позвонили соседи семьи, в чьей квартире произошел пожар.

Мужчина очень переживал за состояние детей из соседской квартиры, где произошел пожар. По приезду на место происшествия, медики выяснили, что из-за возгорания в доме пострадали четыре человека. Трое из них – дети дошкольного возраста. Также нуждался в медицинской помощи отец семьи, который пытался самостоятельно потушить пожар и надышался дыма.

Оказалось, что дети игрались зажигалкой родителей, которые были в соседней комнате. Малые подожгли одежду и предметы обихода. Взрослые не видели, чем занимаются дошкольники. Запах дыма в квартире почувствовал папа, сразу бросившийся спасать детей. Вынеся их на свежий воздух, он вернулся в дом, где пытался потушить огонь и спасти имущество.

Мужчина и пострадал больше всех. Все четверо после оценки их состояния фельдшеркой и предоставления необходимой медицинской помощи на месте происшествия были госпитализированы бригадой ЭМД в больницу, — отметила медикиня.

Медики призывают родителей следить за тем, чем играют их дети, чтобы таких ситуаций не повторялось.

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