На Днепропетровщине девушка вылезла на крест возле храма ради крутого фото

В Каменском, что на Днепропетровщине, девушка-подросток вылезла на крест возле храма, чтобы сделать "крутое" фото.

В соцсетях выложили фотографию девушки из Каменского, которая ради фото вылезла на православный крест, стоящий у храма Божьей Матери.

Известно, что полицейские уже привлекли к админответственности родителей несовершеннолетней, которая сфотографировалась на кресте, пишет телеграмм-канал «Днепр Оперативный. Война».

Впрочем, знакомые семьи сообщают, что девочка воспитана и хорошо учится в школе. Семья также благополучна. Потому что стало причиной такого поступка непонятно. Скорее всего, ребята решили, что это будет весело.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Кривом Роге дети попрошайничали возле ТРЦ: наказали ли родителей.

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