На Днепропетровщине дети топили печку и чуть не сгорели

Вчера, 9 ноября, медиков вызвали на пожар в Петриковском районе. Там горел дом, в котором находились двое детей.
Об этом сообщает Лариса Быданцева, сотрудница Каменской станции областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Как выяснилось, дети сами топили печку. Из печи выпал жар – и загорелась подстилка на полу. 11-летний мальчик и 9-летняя девочка начали самостоятельно тушить пожар, затем помогали соседи, и до приезда работников ГСЧС пожар ликвидировали.
Детей, которые отравились продуктами горения, госпитализировали. Мальчик также получил ожоги лица и рук. Сейчас жизни детей ничего не угрожает.
Пожалуйста, будьте осторожны и не оставляйте детей наедине с подобными вещами!
Фельдшер Сергей Одновол и водитель Анатолий Полтавский, которые спасли детей.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине 60-летняя женщина отравилась угарным газом.
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