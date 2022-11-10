На Днепропетровщине дети топили печку и чуть не сгорели

Иногда попытка обогреться может закончиться трагедией.

Вчера, 9 ноября, медиков вызвали на пожар в Петриковском районе. Там горел дом, в котором находились двое детей.

Об этом сообщает Лариса Быданцева, сотрудница Каменской станции областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Как выяснилось, дети сами топили печку. Из печи выпал жар – и загорелась подстилка на полу. 11-летний мальчик и 9-летняя девочка начали самостоятельно тушить пожар, затем помогали соседи, и до приезда работников ГСЧС пожар ликвидировали.

Детей, которые отравились продуктами горения, госпитализировали. Мальчик также получил ожоги лица и рук. Сейчас жизни детей ничего не угрожает.

Пожалуйста, будьте осторожны и не оставляйте детей наедине с подобными вещами!

Фельдшер Сергей Одновол и водитель Анатолий Полтавский, которые спасли детей.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине 60-летняя женщина отравилась угарным газом.

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