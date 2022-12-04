На Днепропетровщине действуют экстренные отключения света, — ДТЭК

Энергетики ДТЭК сообщили, что сегодня на Днепропетровщине будут происходить экстренные отключения света.
Графики стабилизационных отключений пока не действуют.
«Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — сообщили в ДТЭК.Елизавета Бельмас
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