На Днепропетровщине действуют экстренные отключения света, — ДТЭК

Утром 4 декабря НЭК "Укрэнерго" сообщила важную для жителей Днепропетровщины новость.

Энергетики ДТЭК сообщили, что сегодня на Днепропетровщине будут происходить экстренные отключения света.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

«Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — сообщили в ДТЭК.

Українська Русский

Автор: