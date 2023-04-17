Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине чрезвычайники достали из реки авто затонувшего водителя

На Днепропетровщине чрезвычайники достали из реки авто затонувшего водителя

Сегодня 19:15
просмотров

17-го квітня водолази і рятувальники дістали з водойми авто, яке злетіло у ріку Вовча.

Новости Днепра про На Днепропетровщине чрезвычайники достали из реки авто затонувшего водителя

Авто было обнаружено на расстоянии 30 метров от берега и на глубине 5 метров. С помощью специального оборудования и тяжелой техники, поврежденный автомобиль был доставлен на берег и передан сотрудникам полиции.
 
Напомним, 14 апреля в Службу спасения «101» поступило сообщение от сотрудников Национальной Полиции о том, что в селе Волчанское Синельниковского района легковой автомобиль слетел с дороги и упал в реку Волчья. Водитель самостоятельно выбрался из автомобиля, начал плиты к берегу и скрылся под водой.

По прибытии к месту происшествия сотрудники ГСЧС предварительно установили, что во время движения по автодороге водитель легкового автомобиля SKODA Octavia не справился с управлением транспортного средства и съехал в реку.
 
Тело водителя обнаружено на поверхности воды в 10 м от берега и доставлено на берег погибшего мужчины, 1959 года рождения.

Новости Днепра про На Днепропетровщине чрезвычайники достали из реки авто затонувшего водителя

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине чрезвычайники достали из реки авто затонувшего водителяУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине чрезвычайники достали из реки авто затонувшего водителяРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Лавочки посреди озера и вода на велодорожке: в Днепре на Победе затапливает косу (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:52
    Лавочки посреди озера и вода на велодорожке: в Днепре на Победе затапливает косу (ФОТО)

    В Днепре подтопило косу на Победе.

    Зачем нести на кладбище пасхальные яйца и что нельзя делать на «гробки»
    Новости Днепра
    Сегодня 14:36
    Зачем нести на кладбище пасхальные яйца и что нельзя делать на «гробки»

    По традиции в следующее после Пасхи воскресенье жители Днепра и…

    В Днепре церковь стала спортзалом, а потом и складом одного из вузов (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:45
    В Днепре церковь стала спортзалом, а потом и складом одного из вузов (ФОТО)

    В Днепре одну из старинных церквей сначала превратили в спортзал…

    В Днепре с 17 по 21 апреля будут выключать свет на 9 часов: адреса
    Новости Днепра
    Вчера 20:16
    В Днепре с 17 по 21 апреля будут выключать свет на 9 часов: адреса

    Заряжайте телефоны и повербанки!

    Последние новости

    В течение дня враг обстреливал Никопольщину: какая ситуация
    В течение дня враг обстреливал Никопольщину: какая ситуация

    Ранен 42-летний мужчина. Он получил осколочные поражения.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    Оказалась на оккупированной территории: женщина из Кривого Рога разыскивала мать 4 месяца
    Оказалась на оккупированной территории: женщина из Кривого Рога разыскивала мать 4 месяца

    К сожалению, из-за войны многие украинцы потеряли связь со своими родными.

    Сегодня 19:47
    0
    просмотров
    ВСУ отбили более 50 атак РФ, — Генштаб
    ВСУ отбили более 50 атак РФ, — Генштаб

    Украинские военные уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы и отразили более 50 атак оккупантов.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    В Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов всех цветов радуги
    В Днепре на Набережной Победы расцвели сотни тюльпанов всех цветов радуги

    Невероятная красота.

    Сегодня 18:55
    1
    просмотров
    Угрожал взорвать гранату: на Днепропетровщине задержали мужчину
    Угрожал взорвать гранату: на Днепропетровщине задержали мужчину

    Жінка повідомила у поліцію, що її 29-річний син наказав всім вийти з квартири та погрожує підірвати гранату.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепропетровской области ветром сорвало крышу спортивной школы (ФОТО)
    В Днепропетровской области ветром сорвало крышу спортивной школы (ФОТО)

    В Синельниковском районе сильный ветер снес крышу здания.

    Сегодня 18:07
    0
    просмотров
    «Защищал от мелков для рисования»: в Днепре пес без намордника чуть не напал на ребенка
    «Защищал от мелков для рисования»: в Днепре пес без намордника чуть не напал на ребенка

    В воскресное праздничное утро на жилом массиве Парус произошел неприятный инцидент.

    Сегодня 17:56
    0
    просмотров
    Образцова и Малиновского: какие улицы в Днепре переименуют следующими
    Образцова и Малиновского: какие улицы в Днепре переименуют следующими

    В Днепре переименуют еще 8 улиц.

    Сегодня 17:26
    просмотров
    В Павлограде мужчина пытался украсть велосипед у пенсионера
    В Павлограде мужчина пытался украсть велосипед у пенсионера

    Инцидент произошел в Павлограде в субботу, 15 апреля.

    Сегодня 16:54
    0
    просмотров
    Языковой скандал в Днепре: учительница из 126-й школы вела онлайн-занятия на русском
    Языковой скандал в Днепре: учительница из 126-й школы вела онлайн-занятия на русском

    В Днепре родители пожаловались на учительницу, которая вела уроки на русском языке.

    Сегодня 16:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх