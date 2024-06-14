На Днепропетровщине частично уцелело старинное кладбище времен запорожского казачества

Речь идет о кладбище возле села Шестерня, что в Широковской общине Криворожского района. Здесь сохранилось 49 крестов, маркирующих места захоронения казаков. Самые старые из них датируются 18 веком.
Подробнее о старинном кладбище рассказал фотограф из Днепра Александр Ярошенко.
Кладбище имеет охранный статус исторического памятника. На всю Украину, по словам Александра, сохранилось всего несколько гробниц с таким количеством крестов.
К сожалению, в наше время охранный статус ничего не означает и многие кресты свергнуты или разрушаются… На некоторых крестах еще можно прочесть оригинальные надписи, в т. ч. захоронение куренного атамана Дядьковского шалаша Андрея Кичкина. Из-за плохих дорог до этого гроба трудно добраться и поэтому оно не очень известно…, — пишет Александр.
Одна из надписей была такой:
«1784 году месяца Априля 21 дня приставился рабъ Божий Иван Иван большой, полтавская курыня полковый Отаманъ».
на втором: 1785 году Июнь 37 дня Здесь почивает рабъ Божий Андрей Кнук Дядькивского курыня казак, поживет лет рк (120)».
Казацкие захоронения на кладбище в Шестерне принадлежат к старейшим в области.
В настоящее время территория кладбища заросла полевыми цветами. Сюда часто приводят пастись коров и другой скот, что негативно влияет на достопримечательность.
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