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  • На Днепропетровщине частично уцелело старинное кладбище времен запорожского казачества

На Днепропетровщине частично уцелело старинное кладбище времен запорожского казачества

Сегодня 11:19
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На Днепропетровщине существует старинное казацкое кладбище.

Новости Днепра про На Днепропетровщине частично уцелело старинное кладбище времен запорожского казачества

Речь идет о кладбище возле села Шестерня, что в Широковской общине Криворожского района. Здесь сохранилось 49 крестов, маркирующих места захоронения казаков. Самые старые из них датируются 18 веком.

Подробнее о старинном кладбище рассказал фотограф из Днепра Александр Ярошенко.

Кладбище имеет охранный статус исторического памятника. На всю Украину, по словам Александра, сохранилось всего несколько гробниц с таким количеством крестов.

К сожалению, в наше время охранный статус ничего не означает и многие кресты свергнуты или разрушаются… На некоторых крестах еще можно прочесть оригинальные надписи, в т. ч. захоронение куренного атамана Дядьковского шалаша Андрея Кичкина. Из-за плохих дорог до этого гроба трудно добраться и поэтому оно не очень известно…, — пишет Александр.

Одна из надписей была такой:

«1784 году месяца Априля 21 дня приставился рабъ Божий Иван Иван большой, полтавская курыня полковый Отаманъ».

на втором: 1785 году Июнь 37 дня Здесь почивает рабъ Божий Андрей Кнук Дядькивского курыня казак, поживет лет рк (120)».

Казацкие захоронения на кладбище в Шестерне принадлежат к старейшим в области.

В настоящее время территория кладбища заросла полевыми цветами. Сюда часто приводят пастись коров и другой скот, что негативно влияет на достопримечательность.

Новости Днепра про На Днепропетровщине частично уцелело старинное кладбище времен запорожского казачества

Новости Днепра про На Днепропетровщине частично уцелело старинное кладбище времен запорожского казачества

Новости Днепра про На Днепропетровщине частично уцелело старинное кладбище времен запорожского казачества

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине частично уцелело старинное кладбище времен запорожского казачестваУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине частично уцелело старинное кладбище времен запорожского казачестваРусский

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