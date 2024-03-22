На Днепропетровщине будут введены графики отключений из-за массированной атаки, — ОВА

С самого утра на Днепропетровщине раздавались взрывы. Враг атаковал массированно.

Повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, от взрывной волны побиты окна в домах. Есть перебои со светом и водоснабжением. В области будут введены графики отключений.

Информация уточняется. Детали — после отбоя. Угроза сохраняется. Пока продолжается воздушная тревога — будьте в безопасных местах. Вчера вечером враг еще раз обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии. Никто не пострадал, — добавил Лысак.

Напомним, по словам Германа Галущенко, министра энергетики Украины, это была самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время. К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС.

Обновлено: в компании YASNO предупредили, что из-за обстрелов россии по энергетической инфраструктуре в Днепропетровской области действуют экстренные отключения электроэнергии.

Обновлено 2: в ДТЭК также сообщили, что в Днепропетровской области происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. Поэтому лучше зарядите телефон и повербанки!

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