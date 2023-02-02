На Днепропетровщине больная бешенством собака укусила мужчину

Об этом говорится в сообщении Днепропетровского областного центра по контролю и профилактике болезней Минздрава Украины.
Сообщается, что это произошло в Терновке Павлоградского района. Бродячая собака укусила местного жителя. Известно, что животное не прививали от бешенства, поэтому сейчас пострадавший получает антирабическую помощь.
Для справки: бешенство – это вирусная инфекция, передающаяся через укусы и слюну мясоядных животных, характеризующаяся разрушением нервных клеток головного и спинного мозга. Бешенство вызывает глубокие расстройства нервной системы, включающие в себя агрессивность, возбуждение, снижение когнитивных функций – все эти нарушения приводят к параличу и смерти.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 2 февраля, в Днепре и области применены стабилизационные отключения…
"А вы просто верните электронное декларирование для чиновников и депутатов",…
Теперь на железнодорожном вокзале Днепра можно зарядить телефоны или даже…
В Днепропетровской области разоблачили закрытый покерный клуб.
Сегодня, 2 февраля, в Днепре и области применены стабилизационные отключения света.
По Краматорску вечером нанесли удар Искандером. Попали в жилой дом.
За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Указами Президента Украины №25/2023, №36/2023, №46/2023 посмертно награждены каменчане.
Сегодня, 2 февраля, в Днепре действуют стабилизационные графики отключения света. Где по состоянию на 06:00 нет отопления и воды из-за веерных отключений электричества.
В четверг, 2 февраля, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.
У Дніпрі за минулу добу зафіксовано 64 нових випадки захворювання на COVID-19.
В Каменском в вагоне с углем на станции "Правда" нашли контрабанду.
Одевайтесь теплее, друзья!
Военнообязанные украинцы, которые по состоянию здоровья являются ограниченно пригодными для военной службы, могут быть мобилизованы.
"А вы просто верните электронное декларирование для чиновников и депутатов", – отметил мэр Днепра.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!