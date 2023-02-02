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На Днепропетровщине больная бешенством собака укусила мужчину

Сегодня 10:45
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В Днепропетровской области зафиксировали случай бешенства.

Новости Днепра про На Днепропетровщине больная бешенством собака укусила мужчину

Об этом говорится в сообщении Днепропетровского областного центра по контролю и профилактике болезней Минздрава Украины.

Сообщается, что это произошло в Терновке Павлоградского района. Бродячая собака укусила местного жителя. Известно, что животное не прививали от бешенства, поэтому сейчас пострадавший получает антирабическую помощь.

Для справки: бешенство – это вирусная инфекция, передающаяся через укусы и слюну мясоядных животных, характеризующаяся разрушением нервных клеток головного и спинного мозга. Бешенство вызывает глубокие расстройства нервной системы, включающие в себя агрессивность, возбуждение, снижение когнитивных функций – все эти нарушения приводят к параличу и смерти.

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