На Днепропетровщине более двух месяцев разыскивают без вести пропавшего мужчину: нужна помощь

Криворожские правоохранители разыскивают пропавшего без вести 40-летнего Сергея Протасова.
Известно, что 13 октября мужчина вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 40 лет, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза, губы тонкие.
Был одет: черный спортивный костюм с капюшоном, светлые кроссовки, синяя сумка через плечо.
Особые приметы: татуировка на спине и на левой руке.
Если вы видели этого мужчину или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 067 456 06 00, 097 809 95 58 или 102.
Важна любая информация!
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