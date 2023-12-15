На Днепропетровщине более двух месяцев разыскивают без вести пропавшего мужчину: нужна помощь

Присмотритесь внимательно к фото!

Криворожские правоохранители разыскивают пропавшего без вести 40-летнего Сергея Протасова.

Известно, что 13 октября мужчина вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 40 лет, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза, губы тонкие.

Был одет: черный спортивный костюм с капюшоном, светлые кроссовки, синяя сумка через плечо.

Особые приметы: татуировка на спине и на левой руке.

Если вы видели этого мужчину или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 067 456 06 00, 097 809 95 58 или 102.

Важна любая информация!

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