На Днепропетровщине бездомный залез в дом и пытался изнасиловать 12-летнюю девочку: ее спасла соседка

В среду, 7 июня, в Синельниково произошел ужасающий случай.

Как сообщает «Информатор», около 10:30 местная жительница услышала крик ребенка, который доносился из соседнего дома.

Женщина побежала туда и увидела в одной из комнат 12-летнюю девочку, рядом с которой был мужчина, похожий на бездомного. Он пытался снять с девочки одежду. Когда неизвестный увидел женщину, он убежал.

Как рассказала несовершеннолетняя, неизвестный мужчина вошел в дом, повалил ее на кровать и попытался раздеть. Она закричала – и злоумышленник дважды ударил ее по лицу ладонью. После этого пришла соседка, и неизвестный убежал.

Есть информация, что правоохранители установили личность нападавшего и задержали его.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 20-летний парень в подъезде развращал 9-летнюю девочку: что говорят в полиции.

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