На Днепропетровщине без вести пропала 13-летняя девочка: полиция просит помощи

Нужна ваша помощь!

В Кривом Роге правоохранители разыскивают без вести пропавшую 13-летнюю Анастасию Лаур.

Известно, что утром 11 декабря девочка вышла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 13 лет, рост 150 см, длинные темные волосы, среднего телосложения.

Была одета: зеленая вязаная шапка, зеленая куртка с белыми полосами на рукавах, темно-синий спортивный костюм, белые кроссовки с разноцветными вставками.

Если вы видели девочку или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 0973562987, 0961987520 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине больше года разыскивают без вести пропавшую 85-летнюю бабушку: нужна помощь.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: