На Днепропетровщине без вести пропала 13-летняя девочка: полиция просит помощи

В Кривом Роге правоохранители разыскивают без вести пропавшую 13-летнюю Анастасию Лаур.
Известно, что утром 11 декабря девочка вышла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 13 лет, рост 150 см, длинные темные волосы, среднего телосложения.
Была одета: зеленая вязаная шапка, зеленая куртка с белыми полосами на рукавах, темно-синий спортивный костюм, белые кроссовки с разноцветными вставками.
Если вы видели девочку или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 0973562987, 0961987520 или 102.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине больше года разыскивают без вести пропавшую 85-летнюю бабушку: нужна помощь.
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