На Днепропетровщине 9 августа прогремит взрыв: причины и время

В Кривом Роге 9 августа произойдет взрыв.
Об этом сообщил городской голова Александр Вилкул.
Будет произведен плановый взрыв в производственных целях. В отличие от предыдущих дней сегодня будет громко только в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).
Взрывные работы проведут в 14:00.
Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Александр Вилкул.
Рекомендуется днем внимательно следить за объявлениями воздушной тревоги.
Напомним, в Днепре в ночь на 9 августа слышали взрывы, в ОВА сообщили о работе ПВО.
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