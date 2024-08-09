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На Днепропетровщине 9 августа прогремит взрыв: причины и время

Сегодня 10:28
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Жители Кривого Рога сегодня услышат взрыв.

Новости Днепра про На Днепропетровщине 9 августа прогремит взрыв: причины и время

В Кривом Роге 9 августа произойдет взрыв.

Об этом сообщил городской голова Александр Вилкул.

Будет произведен плановый взрыв в производственных целях. В отличие от предыдущих дней сегодня будет громко только в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Взрывные работы проведут в 14:00.

Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Александр Вилкул.

Рекомендуется днем ​​внимательно следить за объявлениями воздушной тревоги.

Напомним, в Днепре в ночь на 9 августа слышали взрывы, в ОВА сообщили о работе ПВО.

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