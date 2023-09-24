На Днепропетровщине 7-летний ребенок выпал из окна пятого этажа

В Днепропетровской области 7-летняя девушка выпала из окна и погибла от полученных травм.

Трагедия произошла в городе Каменское, вчера, 23 сентября.

По предварительным данным, несчастный случай произошел в многоэтажке по улице Харьковской.

Дома с малышами оставалась только бабушка, которая до этого тяжело болела.

Девочка не дожила до своего восьмого дня рождения всего один день.

По сообщениям СМИ, правоохранители квалифицировали инцидент как несчастный случай.

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