На Днепропетровщине 6 рыбаков дрейфовали на льду посреди реки (ФОТО)

Пожалуйста, не выходите на лед – это очень опасно!

В воскресенье, 4 февраля, в Верхнеднепровске произошло чрезвычайное событие: 6 рыбаков дрейфовали на льду посреди реки. Им на помощь вызвали спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Когда ГСЧС-ники прибыли на место, 3 рыбаков уже выбрались из ловушки. А еще трое были на расстоянии около 1 км от берега.

Спасатели с помощью резиновой лодки и спасательной веревки спасли и доставили на берег двух рыбаков, еще одного на лодке спасли местные жители.

К счастью, никто не травмировался!

Напомним, ранее мы писали, что в Криворожском районе вода унесла жизнь 43-летнего мужчины.

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