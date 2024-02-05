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На Днепропетровщине 6 рыбаков дрейфовали на льду посреди реки (ФОТО)

Сегодня 08:00
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Пожалуйста, не выходите на лед – это очень опасно!

Новости Днепра про На Днепропетровщине 6 рыбаков дрейфовали на льду посреди реки (ФОТО)

В воскресенье, 4 февраля, в Верхнеднепровске произошло чрезвычайное событие: 6 рыбаков дрейфовали на льду посреди реки. Им на помощь вызвали спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Когда ГСЧС-ники прибыли на место, 3 рыбаков уже выбрались из ловушки. А еще трое были на расстоянии около 1 км от берега.
Спасатели с помощью резиновой лодки и спасательной веревки спасли и доставили на берег двух рыбаков, еще одного на лодке спасли местные жители.

К счастью, никто не травмировался!

Новости Днепра про На Днепропетровщине 6 рыбаков дрейфовали на льду посреди реки (ФОТО)

Новости Днепра про На Днепропетровщине 6 рыбаков дрейфовали на льду посреди реки (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Криворожском районе вода унесла жизнь 43-летнего мужчины.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине 6 рыбаков дрейфовали на льду посреди реки (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Днепропетровщине 6 рыбаков дрейфовали на льду посреди реки (ФОТО)Русский

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