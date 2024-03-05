На Днепропетровщине 5 марта прогремит взрыв: детали

Сегодня, 5 марта, в Кривом Роге в 12:00 прогремит взрыв.
Но причин для паники нет — он производственный.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Сегодня в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№3» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, — написал он.
Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!
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