На Днепропетровщине 32-летний мужчина дважды изнасиловал 12-летнюю соседку

В Першотравенске вынесли приговор 32-летнему мужчине, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней девушки.
Как сообщили в прокуратуре, жителя Днепропетровщины приговорили к 15 годам лишения свободы. Известно, что мужчина дважды совершил действия сексуального характера в отношении малолетней соседской девочки, оставшись с ней наедине.
Потерпевшей на тот момент было 12 лет. Во время суда мужчина пытался оправдаться и отрицал свою вину, впрочем, на основании собранных доказательств прокуроры доказали ее полностью.
В настоящее время осужден под стражей. Данные мужчины внесут в Реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.
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