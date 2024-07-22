На Днепропетровщине 32-летний мужчина дважды изнасиловал 12-летнюю соседку

Насильника 12-летней девушки приговорили к 15 годам.

В Першотравенске вынесли приговор 32-летнему мужчине, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Как сообщили в прокуратуре, жителя Днепропетровщины приговорили к 15 годам лишения свободы. Известно, что мужчина дважды совершил действия сексуального характера в отношении малолетней соседской девочки, оставшись с ней наедине.

Потерпевшей на тот момент было 12 лет. Во время суда мужчина пытался оправдаться и отрицал свою вину, впрочем, на основании собранных доказательств прокуроры доказали ее полностью.

В настоящее время осужден под стражей. Данные мужчины внесут в Реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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