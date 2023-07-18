На Днепропетровщине 2-летняя девочка упала в ведро с кипятком: в каком состоянии ребенок

На днях в селе Лозоватка Криворожского района произошел несчастный случай.

Там 2-летняя девочка упала в ведро с кипятком.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Ребенка госпитализировали в больницу. Отмечается, что девочка получила 10-15% ожогов, у нее обожжено туловище, ягодицы и живот.

Сейчас ее жизни ничего не угрожает!

Предварительно известно, что инцидент произошел по неосторожности, ведь по месту проживания семья характеризуется положительно.

Пожалуйста, следите за своими детьми!

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 14-летний мальчик поджег канистру, которую нашел на улице.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: